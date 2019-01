Just Care failliet, Mita Zorg neem diensten over

Zorginstelling Just Care uit Den Haag is eind 2018 failliet verklaard. Mita Zorg heeft de diensten overgenomen.

Dat meldt de gemeente Den Haag op 11 januari. Just Care bood zorg en Wmo-ondersteuning aan zo’n negentig cliënten in Den Haag. Het was een van de zestig zorgaanbieders waar Den Haag een contract mee heeft. Mita Zorg heeft alle negentig cliënten overgenomen.

Zorgverzekeraars

Just Care is een stichting voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. De organisatie kreeg in november uitstel van betaling. Volgens zorgverzekeraars klopten de declaraties niet, waardoor ze zijn gestopt met uitkeren. Dat leidde tot een faillissement in december. Volgens de curator was het niet mogelijk om tot een akkoord te komen met schuldeisers.