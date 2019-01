Schadeclaim voor gemeente na aankoop pand failliet ziekenhuis

Investeerders uit de Noordoostpolder en Friesland gaan een schadeclaim indienen tegen de gemeente vanwege de aankoop van het pand van de IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord. Volgens de investeerders heeft de gemeente gehandeld met voorkennis.

Dat meldt Omroep Flevoland op 12 januari. De investeerders zouden in september hebben aangekondigd dat ze het ziekenhuis wilden kopen. Daarbij zouden financiële gegevens met de gemeente zijn gedeeld omdat Noordoostpolder toen niet als concurrent werd gezien. De gemeente zou geen interesse hebben gehad in het gebouw.

Vastgoed

Dat veranderde na het faillissement van de MC Groep. De gemeente heeft toen het pand, waar het Dokter Jansencentrum zit, gekocht. Het is nu niet bekend hoeveel het voor het pand heeft betaald. De aankoop was een geheim besluit van het college waar alleen de fractievoorzitters van op de hoogte zijn gebracht. Het Antonius Ziekenhuis wilde wel de zorg overnemen die in Emmeloord werd geleverd, maar niet de kavel en het vastgoed. De gemeente wil het pand nu een of twee jaar verhuren. Mogelijk laat het Antonius daarna een nieuw pand bouwen om de zorg te concentreren. De precieze overwegingen om het ziekenhuispand te kopen worden misschien donderdag bekend. Dan vindt er in de gemeenteraad van Noordoostpolder een verantwoordingsdebat plaats.

De groep investeerders denkt dat de gemeente de aankoop heeft gedaan op basis van informatie die zij in september hebben overlegd. Het is nog niet bekend hoe hoog de schadeclaim gaat worden.