Zuid-Limburg gaat crisishulp voor jeugd reorganiseren

Zuid-Limburg gaat de crisishulp voor de jeugd reorganiseren. Het is de bedoeling dat daarmee een te lang verblijf in de crisisopvang en meerdere overplaatsingen te voorkomen. Dat is voor het welbevinden van de jongeren niet goed en het leidt ook tot stijgende kosten.

Dat meldt gemeente Maastricht op haar website. Maastricht is een van de zestien gemeenten die meedoet aan het project om efficiënter te organiseren. Zij willen kwetsbare jongeren in een crisissituatie sneller helpen en verblijf in een crisisopvang beperken tot maximaal één week. Dat kan door bijvoorbeeld sneller intensieve ambulante hulp in het gezin in te zetten.

Aanbesteding

Het is de bedoeling dat dat meerdere zorgaanbieders met verschillende expertise samenwerken om zo een meer integrale aanpak te realiseren. De gemeenten hebben de opdracht via een aanbesteding gegund aan Xonar, die dit samen met Koraal en Mondriaan en een aantal onderaannemers, gaat organiseren. Vanaf 1 juli gaan de zorgaanbieders werken als één team dat verantwoordelijk is voor het hele proces van melding tot en met crisisinterventie en crisiszorg. Op deze manier wordt ook de kennis en expertise gebundeld van jeugd- en opvoedingsvraagstukken, jeugd met een licht verstandelijke beperking en psychiatrie.