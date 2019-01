Nieuw Unicum plaatst zonnepanelen op dak Vitaliteitscentrum

Zorginstelling Nieuw Unicum heeft op het dak van haar Vitaliteitscentrum, gelegen op het terrein van de hoofdlocatie in Zandvoort, 226 zonnepanelen laten plaatsen. De energie die zij opwekken is vergelijkbaar met het verbruik van veertien tot achttien huishoudens. De nieuwbouw van Nieuw Unicum is daarmee helemaal energieneutraal.

Dat meldt de organisatie op 14 januari. Nieuw Unicum is een zorginstelling die professionele ondersteuning, verblijf en behandeling biedt aan volwassenen met lichamelijke en vaak ook cognitieve beperkingen. De instelling heeft zich ontwikkeld tot een landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van MS. In het Vitaliteitscentrum zijn de volledige paramedische dienst en de sportieve activiteiten van dagbesteding gehuisvest.

Optimaal

Het gaat om de nieuwste zonnesystemen, licht in gewicht en met het plaatsen van de panelen is rekening gehouden met de schaduwkanten van de dakranden waardoor de opbrengst optimaal is. De aanschaf is mogelijk door een subsidieregeling van de overheid.