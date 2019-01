Iris Bandhoe voorzitter raad van toezicht Topaz

Sinds 1 januari is Iris Bandhoe benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Topaz. Bandhoe volgt Peter Leijh op, die terugtreedt na het beëindigen van zijn zittingstermijn.

Iris Bandhoe is bestuurder bij GGZ Delfland. Daarnaast heeft zij veel verschillende toezichthoudende functies bekleed. Zij is in 2015 toegetreden als lid van de raad van toezicht van Topaz.

Zelforganisatie

Tijdens het voorzitterschap van Peter Leijh heeft Topaz haar strategie herijkt richting kleinschalig zorgen en zelforganisatie. Daarnaast is de nieuwbouw van één van de locaties, Topaz Lakenhof, in deze periode afgerond. In Iris Bandhoe ziet Topaz de juiste persoon om de ingezette koers te vervolgen. "We zijn zeer blij met de aanstelling van Iris Bandhoe. Met haar benoeming krijgt Topaz een bevlogen voorzitter van de raad van toezicht met ruime ervaring binnen de zorgsector", aldus Lia de Jongh voorzitter raad van bestuur Topaz.

Topaz is een zorgorganisatie waar ouderen liefdevolle en hoogwaardige zorg ontvangen en is gespecialiseerd in zorg voor mensen met dementie, met de ziekte van Huntington en in geriatrische revalidatie. De organisatie heeft 9 locaties in Leiden, Voorschoten, Katwijk en Noordwijkerhout.