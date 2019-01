Leidse huisarts voor rechter om ontucht

Een 38-jarige huisarts uit Leiden moet zich dinsdag en woensdag voor de rechtbank in Den Haag verantwoorden op verdenking van ontucht. Hij zou zowel in de privésfeer als in de spreekkamer van een praktijk in Amstelveen kinderen hebben betast.

De man maakte stiekem filmpjes van achttien patiëntjes in spreekkamers in Amstelveen en Schiedam, wat volgens het Openbaar Ministerie telt als kinderporno. Op een aantal filmpjes is te zien dat hij bij zeven patiënten handelingen pleegt die volgens het OM niet medisch noodzakelijk zijn. Daarom zou dat ontucht met een patiënt zijn.



De slachtoffers zijn meisjes in de basisschoolleeftijd en tieners. De Leidenaar wordt er ook van beschuldigd zijn eigen dochtertje en drie van haar vriendinnetjes te hebben betast en gefilmd.



De rechtbank heeft twee dagen voor de inhoudelijke behandeling van de zaak uitgetrokken. (ANP)