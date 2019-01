Huisartsenpost Alkmaar verhuist niet naar Noordwest Ziekenhuis

De huisartsenpost Alkmaar verhuist niet naar de vernieuwde locatie van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad.

Het onder een dak brengen van de huisartsenpost en de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis is volgens Noord-Hollands Dagblad al jaren onderwerp van gesprek. De huisartsen van de regio zien er echter geen heil in. Zij hebben op hun huidige locatie ruime faciliteiten en goede bereikbaarheid met voldoende parkeerruimte. In het vernieuwde ziekenhuis in zou slechts beperkt ruimte zijn, met beperkte parkeercapaciteit.