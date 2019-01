Marjolein de Vugt treedt per 1 februari aan tot de raad van toezicht van ouderenorganisatie Van Neynsel. Zij volgt hiermee Herman Maassen op, wiens benoemingstermijn afloopt op 31 mei 2019.

De Vugt is gezondheidszorgpsycholoog bij Maastricht UMC+ en hoogleraar psychosociale innovaties in dementie bij de Universiteit Maastricht. Zij zal deelnemen in de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de raad van toezicht.