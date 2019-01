Catharina Stichting bouwt zorgcomplex in Brielle

In Brielle wordt een energieneutraal woonzorgcomplex met 44 appartementen voor ouderen en 28 psychogeriatrische eenheden met bijbehorend welzijnscentrum gebouwd. Belegger en verhuurder van het complex wordt Altera Vastgoed. Catharina Stichting uit Oostvoorne gaat het zorggedeelte huren.

Dat meldt Catharina Stichting op 14 januari. Gebroeders Blokland uit Hardinxveld-Giessendam gaat het duurzame complex ontwikkelen en bouwen. Het duurzame project wordt ontwikkeld en gebouwd door Gebroeders Blokland. De start van de bouw is in april 2019, de oplevering zal naar verwachting in de zomer van 2020 zijn.

Domotica

"Ouderen met dementie krijgen optimale zorg in een nieuwe, hoogwaardige en prettige leefomgeving", zegt Hans Biezemans, bestuurder van Catharina Stichting. "De locatie zal worden uitgerust met veel domotica, zodat leven met dementie in vrijheid ook in Brielle tot de standaard gaat behoren. In de huurappartementen is eveneens afname van zorg en derhalve levensbestendig wonen mogelijk."



Catharina Stichting is in deze transactie begeleid door Deloitte Real Estate en Straatman Koster Advocaten.