Zorg + Geluk ontloopt boetes door overdragen cliënten

Thuiszorgorganisatie Zorg + Geluk uit Zwolle heeft de zes overgebleven cliënten overgedragen aan een andere aanbieder. Daarmee heeft de IGJ het toezichttraject en de last onder dwangsom beëindigd.

Dat meldt de inspectie op 15 januari.

Dwangsom

De IGJ had Zorg + Geluk in augustus een aanwijzing gegeven omdat de zorg niet op orde was. Toen dat niet op tijd was opgelost, moest de thuiszorgorganisatie in december alle cliënten overdragen, onder dreiging van hoge boetes. Zorg + Geluk kreeg twee weken om alsnog alle cliënten over te dragen naar een andere zorgaanbieder voor de dwangsom zou worden geïnd. Dat is gebeurd.



Zorg + Geluk mag pas weer zorg gaan leveren als de inspectie heeft getoetst of de zorgaanbieder voldoet aan de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg.