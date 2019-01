Twee nieuwe leden benoemd in rvt van VZVZ

VZVZ heeft twee nieuwe leden benoemd in haar Raad van Toezicht; mevrouw Madeleine de Cock Buning en mevrouw Henriëtte Prast. VZVZ geeft daarmee invulling aan haar nieuwe statuten door de raad van toezicht uit te breiden met twee onafhankelijke leden.

Dat meldt VZVZ (Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) op 14 januari. VZVZ verzorgt het beheer, de (door)ontwikkeling en de exploitatie van elektronische uitwisselingssystemen voor medische gegevens met als doel dat zorgverleners op het juiste moment over de juiste informatie beschikken ten behoeve van de juiste patiëntenzorg.

Juridische zaken

Madeleine de Cock Buning is hoogleraar Auteurs-, Communicatie en Mediarecht aan de Universiteit van Utrecht en zij is daarnaast onder meer voorzitter van de Commissariaat voor de Media. Haar primaire aandachtsgebied binnen de raad van toezicht van VZVZ zijn juridische zaken.

Financiële zaken

Henriëtte Prast is hoogleraar Finance aan de Tilburg School of Economics and Management en namens D66 lid van de Eerste Kamer. Verder is Prast lid van de raad van toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Haar primaire aandachtsgebied binnen de raad van toezicht van VZVZ is financiële zaken. Daarnaast is zij lid van de Auditcommissie.