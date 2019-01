'Zonnebloem na zeventig jaar nog steeds nodig'

Zorgbehoevenden die tegenwoordig langer thuis moeten blijven wonen, hebben meer zorg nodig uit de eigen omgeving. Het aantal mantelzorgers en de vraag naar vrijwilligers neemt daardoor toe. Ook vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem merkt dat. De organisatie zet zich, donderdag al precies 70 jaar, in voor mensen met een lichamelijke beperking.

De Zonnebloem werd op 17 januari 1949 officieel opgericht maar eigenlijk bestaat de organisatie nog langer. In 1945 begon radiopresentator Alex van Wayenburg bij Radio Herrijzend Nederland een radioprogramma voor zieken en gehandicapten: Radioziekenbezoek de Zonnebloem. Anno 2019 is het doel nog hetzelfde, zoals directeur Marc Damen het zegt: "mensen aangesloten houden bij de maatschappij".



Damen kent het ietwat oubollige beeld dat sommigen hebben van de organisatie. Huisbezoeken zijn ook nog steeds de kern. En de uitjes en vakanties, zoals met het bekende Zonnebloemschip. "We zijn er nog wel vooral voor oudere mensen". Maar "de activiteiten gaan met de tijd mee. De babyboomers hebben andere wensen dan ouderen van eerder. Ze hebben zelf veel gereisd, zijn veel mondiger dan de generatie ervoor." Hij ziet dat mensen er bijvoorbeeld meer zelfstandig op uit willen. Voor hen is er tegenwoordig de zogenoemde Zonnebloemauto te huur. Daarmee kan iemand in een rolstoel met iemand die kan autorijden, zelfstandig op vakantie.

Rolstoeltoegankelijkheid

Ook adviseert de Zonnebloem vrijetijdslocaties zoals Madurodam, de Efteling en musea over hun 'rolstoeltoegankelijkheid'. Daarvoor worden zogenoemde 'mysteryguests' ingezet. "Veel bedrijven of attracties denken dat ze goed toegankelijk zijn maar dat is niet zo. Mensen durven er niet op uit omdat ze bang zijn voor problemen met toegankelijkheid." Hij was laatst in Egypte, bij de Vallei der Koningen. "Daar was alles rolstoel-toegankelijk. Daar kunnen we in Nederland nog wat van leren."



Inmiddels zijn 38.000 vrijwilligers actief en maken 112.000 mensen gebruik van de diensten. 58.000 van hen krijgen regelmatig huisbezoek. Van Joyce Blume (58) uit Purmerend bijvoorbeeld. Haar drijfveer: "iets terugdoen voor de maatschappij, om niet. Ik word er zelf ook heel blij van. Mensen verheugen zich er op, daar doe je het echt voor." Blume houdt van oudere mensen, zegt ze. "Ik ben zelf van ver na de oorlog, juist als mensen ouder zijn gaan ze terug naar hun jongere jaren. Het is alsof je een stukje meekrijgt van de geschiedenis. Dat is vaak het enige dat velen nodig hebben, een luisterend oor."



Ze snapt dat mensen die het druk hebben niet altijd tijd kunnen maken voor anderen, maar heeft een simpel advies: "Zorg voor elkaar. Juist in de huidige maatschappij, gaan we eigenlijk terug naar vroeger: we moeten meer voor elkaar zorgen. De regering dwingt ons daar ook toe. Want wat nou, als je niemand hebt." (ANP)