'Zelftest net zo nauwkeurig als uitstrijkje'

Een zelfafnameset voor baarmoederhalskankeronderzoek is net zo nauwkeurig als het uitstrijkje bij de huisarts. Dat concluderen onderzoekers van Amsterdam UMC, Radboudumc en Erasmus MC op basis van een onderzoek onder 14.000 vrouwen.

Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat de nauwkeurigheid op zo'n grote schaal is vastgesteld in een onderzoek met controlegroepen.



Sinds 2017 worden vrouwen in het bevolkingsonderzoek getest op aanwezigheid van het seksueel overdraagbare virus HPV, de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Daarbij krijgen vrouwen die liever geen uitstrijkje bij de huisarts willen laten maken de mogelijkheid om te kiezen voor een zelfafnameset.



Gezondheidsinstituut RIVM stelde eerder al vast dat de zelfafname net zo betrouwbaar is als het uitstrijkje bij de huisarts. Uit eerder onderzoek blijkt dat acht op de honderd vrouwen besmet zijn met HPV. (ANP)