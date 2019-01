Eis: zes jaar cel plus tbs voor huisarts om ontucht

Tegen een 38-jarige huisarts uit Leiden is voor de rechtbank in Den Haag een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist wegens ontucht met zijn dochtertje, drie andere zeer jonge meisjes en zeven minderjarige patiëntes in de behandelkamer. Ook beschuldigt het openbaar ministerie (OM) verdachte Maarten B. van het maken van kinderporno en het bezit daarvan. Hij maakte onder meer heimelijk tientallen filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in twee huisartsenpraktijken in Schiedam en veelal in Amstelveen.

De aanklagers zeiden woensdag dat ze alle aanklachten wettig bewezen vinden, ook al spreekt B. de meeste aantijgingen tegen of zegt hij dat hij er geen herinnering meer aan heeft. Volgens het OM is het gat in het geheugen van B. volstrekt ongeloofwaardig, verwijzend naar de vele actieve handelingen. Ook zou het zijn gebeurd over een lange periode, van 2010 tot zijn aanhouding in oktober 2017.

Medisch onnodig

B. verklaarde dat hij de foto's en filmpjes "kennelijk" wel heeft gemaakt, maar hij heeft ze naar eigen zeggen niet verspreid. Het OM heeft daar ook geen aanwijzingen voor. B. ontkende stellig dat er een seksuele bedoeling achter zijn handelen zat. Maar dat veegden de aanklagers van tafel.



Van de 46 filmpjes in de dokterspraktijken bestempelt het OM er achttien als kinderpornografisch. Op zeven opnamen zijn ontuchtige handelingen te zien. B. raakt daarin borsten, billen en schaamstreek aan, terwijl die handelingen gezien de gezondheidsklachten van deze patiëntes medisch onnodig en ongewenst waren, stellen medisch deskundigen.



Ook uit de ontucht met zijn dochtertje, vanaf 2 jaar, en later ook enkele vriendinnetjes blijkt volgens deskundigen een pedofiele stoornis. Zonder behandeling is de kans op herhaling zeer reëel, aldus het OM. (ANP)