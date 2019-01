Rijnstate wil ziekenhuis bouwen in Elst

Ziekenhuis Rijnstate start een haalbaarheidsonderzoek naar een vestiging in de gemeente Overbetuwe. Het ziekenhuis wil kijken of de zorgfuncties die nu in de polikliniek in Arnhem-Zuid worden aangeboden, verplaatst en uitgebreid kunnen worden naar een nieuwe locatie in de stationsomgeving van Elst. De bouw zou in 2021 kunnen beginnen.

Dat meldt Rijnstate op 15 januari. Het onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar de totale huisvesting van het ziekenhuis.

Voorzieningen

Rijnstate en Overbetuwe trekken samen op in dit locatieonderzoek. Rijnstate overlegt met de gemeente of er een nieuw pand kan komen in Elst, het liefst in de buurt van station Elst Centraal. De gemeente vindt dat een ziekenhuisfunctie een goede aanvulling zou zijn op de huidige voorzieningen in Elst. De gemeenteraad is inmiddels op de hoogte gebracht van het onderzoek. Waarschijnlijk wordt eind van dit jaar duidelijk of de plannen haalbaar zijn. De start van de bouw van het nieuwe pand zou dan in 2021 zijn.

Poliklinisch

Rijnstate wil op de nieuwe locatie een poliklinische zorg aanbieden dat aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente. Dat zijn veel jonge gezinnen. Verschillende medisch specialisten zullen er spreekuur gaan houden, zoals de kinderarts, gynaecoloog en kno-arts. Ook willen Rijnstate kleine, veelvoorkomende poliklinische ingrepen uitvoeren op deze locatie.

Vastgoed

"Ons huidige vastgoed is relatief oud en vraagt om veel investeringen. En omdat in de toekomst steeds meer ziekenhuiszorg op afstand zal worden verleend, verwachten we ook minder vastgoed nodig te hebben. In dit kader hebben we onderzocht welke huisvesting we op welke locaties in de toekomst nog nodig hebben", zegt Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate. "De verplaatsing van onze polikliniek in Arnhem-Zuid naar de gemeente Overbetuwe en uitbreiding van ons zorgaanbod in deze gemeente, zorgt ervoor dat we dichter bij veel van onze patiënten zitten en dat we oud vastgoed kunnen afstoten. Ook willen we ons oude pand in Velp verkopen en onderzoeken welke zorgactiviteiten we vanuit welke locatie in de gemeente Rheden blijven aanbieden, in overleg met huisartsen. Onze locatie in Zevenaar willen we verder ontwikkelen tot centrum voor planbare zorg en ouderenzorg. Met deze ontwikkelingen kunnen we in onze hoofdvestiging in Arnhem ruimte creëren voor meer acute en complexe zorg."