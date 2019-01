IGJ stopt verscherpt toezicht Ons Thuis 'De Heuvel'

De IGJ heeft het verscherpt toezicht op Kleinschalige woon/zorgprojecten bv, locatie Ons Thuis 'De Heuvel' in Dongen opgeheven. Op de locatie wordt geen zorg meer verleend. Daarom vervalt de reden voor het verscherpt toezicht.

Dat meldt de inspectie op 16 januari. Ons Thuis 'De Heuvel' was een kleinschalige woonvoorziening in Dongen. De locatie werd in september voor vier maanden onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat de kwaliteit en veiligheid van zorg in gevaar waren. Na een bezoek van de IGJ in 2017 zijn er te weinig verbeteringen doorgevoerd.

Ouderenzorg

In de zorginstelling verbleven zeven cliënten. De cliënten die ouderenzorg ontvingen zijn overgedragen aan een andere zorgaanbieder. De cliënten die gehandicaptenzorg ontvingen, zijn overgeplaatst naar een andere locatie van Kleinschalige woon/zorgprojecten. De zorgaanbieder levert nu geen ouderenzorg meer. Daarom is het verscherpt toezicht opgeheven.

Toezicht

De IGJ heeft de erop gewezen dat de verbeteringen die bij de locatie in Dongen nodig waren, mogelijk ook nodig zijn op andere locaties. De inspectie zal de vorderingen bij Kleinschalige woon/zorgprojecten blijven volgen in haar reguliere toezicht.