IGJ biedt orthopeed excuses aan voor fout op fout

De Inspectie voor de Gezondheid en Jeugdzorg heeft orthopeed Piet van Loon uit Oosterbeek jarenlang ten onrechte in een kwaad daglicht gezet en hier excuses voor aangeboden. Dat heeft een woordvoerster van de inspectiedienst bevestigd, naar aanleiding van berichtgeving door onder meer de NOS.

De arts, die werkzaam was in het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, raakte in 2008 in conflict met zijn collega's. Bij het onderzoek naar zijn vermeend disfunctioneren en de afhandeling van de klacht van het ziekenhuis maakte de inspectie fout op fout.

Excuusbrief

"De Inspectie heeft bij de behandeling van de melding over uw functioneren niet gehandeld zoals u dit van de inspectie mocht verwachten", schrijft Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd, in de excuusbrief.



Van Loon (64) kwam nadat hij was vetrokken bij het ziekenhuis nooit meer ergens vast aan het werk. (ANP)