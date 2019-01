Hemelbestormers: voeding als medicijn bij De Voedselapotheek

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Nu met de jaarwisseling de tijd van goede voornemens en nieuwe plannen weer is aangebroken krijgen deze 'Hemelbestormers' van Skipr in de gelijknamige miniserie de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Naomi Jansen is ontwerper en eigenaar van De Voedselapotheek:



De Voedselapotheek is een creatieve werkplaats waar ontwerpers op zoek gaan naar nieuwe verbindingen tussen voeding en gezondheid. Samen met artsen, diëtisten, verloskundigen, koks, voedingstechnologen en andere food- en health professionals gaan we opzoek naar cross-overs en vertalen dat naar innovatieve producten en concepten die aanzetten tot meer bewustwording over het belang van gezond eten.

Waarom wordt de zorg beter van dit initiatief?

Ontwerpers van de Voedselapotheek denken na over het eten van de toekomst in de zorg en daarbuiten. We gaan opzoek naar nieuwe manieren om ons huidige voedselsysteem zo in te richten dat het eten in de zorg lekkerder, aantrekkelijker, voedzamer, op maat gemaakt en duurzamer wordt. We gebruiken design thinking om concepten en producten te ontwikkelen die zullen aanzetten tot gedragsverandering bij de patiënt en de consument. Na conceptontwikkeling volgt een passende en krachtige vormgeving van informatievoorziening en communicatie. “Ik geloof dat creativiteit bijdraagt aan meer bewustwording over gezond eten.” Op deze manier wordt het voor de mens leuker en makkelijker te kiezen voor gezond eten.

Op welk probleem in de zorg is dit initiatief een antwoord?

We zien een steeds groter wordende vraag naar informatie ontstaan over voeding passend binnen een gezonde en bewuste leefstijl. Het besef dat veel welvaartsziektes een gevolg zijn van slecht eten groeit en de toekomstige generatie zal voeding vaker preventief inzetten om langer gezond te kunnen leven. Het is beter om te voorkomen dan te genezen en wij geloven dat voeding daar een hele belangrijke rol in speelt. Als we willen dat zoveel mogelijk mensen in de toekomst preventief met voeding bezig zullen zijn moeten we het onderwijs, de zorg, overheden en bedrijven met impact inspireren zich in te zetten voor de algehele gezondheid van de mens op lange termijn.

Wat is tot op heden de meest markante ervaring rond dit initiatief, positief dan wel negatief?

Samen met ziekenhuis Maxima Medisch Centrum en patisserie de Pastryclub ontwikkelde ik Chocobombes, dit zijn bonbons voor de zwangere vrouw. De vullingen bevatten voedingsstoffen die symbool staan voor het besef van een gezond eetgedrag tijdens de zwangerschap. We hebben heel veel positieve reacties gekregen van ziekenhuizen, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken en zijn overgegaan tot verkoop van het product. www.chocobombes.nl

Wat is de ambitie voor 2019? Waar staat het initiatief eind 2019?

In 2019 gaan wij samen met partners een experimenteel diner presenteren in het ziekenhuis van de toekomst. Tijdens dit diner worden verschillende voedselproblemen in de zorg aan de kaak gesteld en zal er aan de hand van elk gerecht een toekomstvisie worden gevisualiseerd. Eind 2019 hebben wij meerdere ziekenhuizen, zorginstellingen en voedselproducenten geholpen aan een ‘gezonde mindset’