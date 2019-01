Kwaliteitsregister Paramedici vernieuwt leiding

Het bestuur van de stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP) heeft per 1 januari 2019 een nieuwe voorzitter en een directeur-bestuurder benoemd. Dat zijn Cindy Koolhaas en Peter Buisman. Dit is het gevolg van een statutenwijziging van KP, waardoor voortaan wordt gewerkt met een eenlaags bestuursmodel.

Cindy Koolhaas is eerder bestuurder geweest bij KP. Daarnaast is zij trainer en coach gericht op talentenontwikkeling, samenwerking en het vergroten van het innovatief denken.

Peter Buisman was in de periode van 2017-2018 algemeen manager van KP. Daarnaast is hij oprichter van het strategisch-juridisch adviesbureau zorgLegal. Hij is secretaris van de stichting geschilleninstantie verloskunde en lid raad van toezicht van STIP, een scholenkoepel voor primair onderwijs.