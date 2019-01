Nieuwbouw gezondheidscentrum Veendam gaat definitief door

Na jarenlang plannen maken, is de komst van een gezondheidscentrum in Veendam definitief. Het heet Lloyd’s Terras en wordt vlakbij het centrum gebouwd.

Dat meldt omroep RTV Noord. De financiering was al langer rond. De partijen steken er eigen geld in en Triodos Bank verleent een hypotheek. In totaal gaat het om een investering van vijf miljoen euro. Eigenlijk zou het centrum in 2018 open moeten zijn, maar de plannen hebben veel vertraging opgelopen. Begin januari zijn de definitieve contracten getekend. Het is de bedoeling dat het centrum in 2020 open gaat.

Overleggen

Het centrum krijgt een oppervlakte van ongeveer drieduizend vierkante meter en bied straks ruimte aan huisartsenpraktijken Veentjer en Hertenkamp, Apothekers Combinatie Veendam, Fysiotherapie Havenstraat, aanbieder van jeugd-ggz Molendrift, Lentis, Buurtzorg, Certe en SEDN voor diagnostiek. Het nieuwe centrum biedt de zorgverleners de ruimte om vaker en beter met elkaar te overleggen en spreekuren te combineren. Verder wordt er in het gezondheidscentrum diagnostisch onderzoek gedaan, zoals echo's, röntgenfoto's en laboratoriumonderzoek.