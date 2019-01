Nieuwe voorzitter rvt bij Coloriet

De raad van toezicht van Coloriet heeft een nieuwe voorzitter. Per 1 januari is Herbert Griffioen begonnen. Hij volgt Ralph Pans op, die aftreedt vanwege het einde van zijn zittingstermijn van acht jaar.

Dat meldt Coloriet op 21 januari. Herbert Griffioen is voorzitter van het college van bestuur bij de Almeerse Scholen Groep. Vanuit zijn vorige werkgever BMC (Bestuur en Management Consultants) is hij als interim-bestuurder en adviseur bij veel organisaties binnen en buiten het onderwijs betrokken geweest. Ook was hij bestuurslid bij twee maatschappelijke stichtingen.

Senioren

Coloriet biedt zorg en welzijn in de gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde, variërend van thuiszorg, woonzorgcentra, behandeling en revalidatie, dagactiviteiten tot dagbesteding. Coloriet ondersteunt senioren in het langer thuis wonen. De raad van toezicht bestaat verder uit de leden Alfred van den Bosch, Marjolein Brüning, Marja van der Ploeg, Bas Toorenburg en Marieke van der Waal.