Man verwondt ambulancebroeder in Leiden

Een ambulancemedewerker is in Leiden gewond geraakt doordat een 20-jarige man uit Voorschoten een ruit van de ambulance insloeg.

De ambulance was maandagochtend naar een melding gekomen in de Smellekenhorst in Leiden. Onderaan de flat stond de man het ambulancepersoneel op te wachten. Omdat hij agressief reageerde, sloten de medewerkers de ramen van hun voertuig. De man sloeg daarna één van de ruiten in.

Verwondingen

De ambulancemedewerkers besloten daarop weg te rijden en de politie te waarschuwen. De man werd later aangehouden vanwege mishandeling en vernieling. Voor de medische situatie aan de Smellekenhorst moest een andere ziekenwagen komen. De ambulancebroeder is aan zijn verwondingen behandeld. (ANP)