'Klachten bekkenbodemmat eenduidig vastleggen'

Nog altijd is er weinig bekend over de klachten en complicaties die vrouwen kunnen krijgen na het plaatsen van een bekkenbodemmatje. Gezondheidsinstituut RIVM pleit er daarom voor dat artsen de problemen op dezelfde manier rapporteren.

Bekkenbodemmatjes worden al sinds 2002 gebruikt en kunnen worden geplaatst bij verzakkingen in het bekkenbodemgebied. Sindsdien is gebleken dat vrouwen uiteenlopende klachten kunnen krijgen, zoals het zichtbaar worden van het matje in de vagina, incontinentie en pijn bij het vrijen.

Maatregelen

Maar hoe vaak deze complicaties voorkomen is onbekend. Ook over de duur van de klachten en de ernst ervan is weinig bekend. Het RIVM tast in het duister over het aantal vrouwen in Nederland dat een bekkenbodemmatje heeft laten plaatsen.

Sinds 2012 zijn er wel maatregelen getroffen. Zo worden er matjes gebruikt van betere materialen en worden chirurgen beter getraind. Daarbij worden de matjes alleen nog geplaatst wanneer alternatieve behandelingen niet werken en alleen bij ernstige klachten. (ANP)