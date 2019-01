Allerzorg neem Flexiekids en Care for Cancer over

Allerzorg heeft per 1 januari de zorgorganisaties Flexiekids en Care for Cancer overgenomen. Ze gaan samenwerken om te zorgen dat nog meer cliënten zorg kunnen krijgen in hun vertrouwde omgeving.

Dat meldt Allerzorg op 21 januari. Flexiekids levert in de regio Zuid Holland zorg aan kinderen met chronische en acute aandoeningen of lichamelijke beperkingen. Care for Cancer biedt landelijk individuele begeleiding aan mensen met kanker.

Bundelen

“De zorg die beide organisaties leveren sluit aan bij de zorg die Allerzorg Kindzorg en Allerzorg Palliatieve Terminale Zorg leveren”, zegt Roy Rempe, bestuurder van Allerzorg. Het ligt dus voor de hand om krachten te bundelen zodat nog meer cliënten zorg kunnen krijgen in hun vertrouwde omgeving.”

Orpea

Allerzorg is een landelijke zorgorganisatie die specialistische zorg en ziekenhuis verplaatste zorg thuis biedt op het gebied van wijkverpleging, kraamzorg, wondzorg & dermatologie, kindzorg, infusietherapie, palliatief terminale zorg en specialistische begeleiding. Allerzorg is partner van Wonen bij September, een organisatie die voorziet in kleinschalige woonhuizen voor ouderen met geheugenproblemen.

Onlangs werd bekend dat Allerzorg op haar beurt mogelijk wordt overgenomen door het Franse zorgconcern Orpea. Begin dit jaar werd bekend dat de NZa de plannen voor overname van Allerzorg en September heeft goedgekeurd.