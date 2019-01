'Historische' groei aantal VGZ-verzekerden

Zorgverzekeraar VGZ heeft er de afgelopen overstapperiode tweehonderdduizend verzekerden bijgekregen. VGZ spreekt van een historische groei. Sinds de invoering van de zorgverzekering in 2006 was de jaarlijkse groei bij één verzekeraar nog nooit zo groot. VGZ heeft nu vier miljoen verzekerden.

Dat meldt de zorgverzekeraar op 22 januari. “Dat is net zoveel als het aantal inwoners van de stad Groningen. In één klap hebben we een hele stad aan nieuwe verzekerden erbij”, zegt CEO Tom Kliphuis. VGZ denkt dat de inzet op zinnige zorg dat voor een scherpe premie zorgde de grootste reden is van de groei.

Overstappercentage

Zorgverzekeraars Nederland liet eerder op basis van voorlopige cijfers van Vektis weten dat het aantal verzekerden dat is gewisseld van zorgverzekering in z’n totaliteit is gestegen. Het voorlopige overstappercentage komt uit op 6,6 procent. Dit is 0,7 procent meer dan het voorlopige percentage van vorig jaar. Dan gaat het om 116 duizend overstappers meer. Het definitieve overstappercentage volgt na 1 februari.

Eigen risisco

Het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering bleef bij VGZ gelijk. Ruim 83 procent van de verzekerden bij VGZ heeft minimaal één aanvullende verzekering bovenop de basisverzekering. Ook het aantal mensen dat het vrijwillig eigen risico ongemoeid liet, bleef dit seizoen ongeveer gelijk.