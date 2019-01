Bouwinvest koopt woonzorgcomplex in Wageningen

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft woonzorgcomplex De Lawet in Wageningen gekocht. De particuliere woonzorgorganisatie Vandaegh Nederland gaat het gebouw voor langere tijd huren.

Dat meldt Bouwinvest op 22januari. Het koopt de Lawet van Park Duivendaal BV, een projectorganisatie van Provascon Investments en Van der Leij vastgoed groep. Het complex wordt gerealiseerd in een van de monumentale gebouwen op het voormalige universiteitsterrein Duivendaal. Dat pand is in 1914 gebouwd als laboratorium onder architectuur van rijksbouwkundige Cornelis Peters.

Beleggingsstrategie

In het woonzorgcomplex komen 37 wooneenheden, enkele gezamenlijke ruimten en ruimte voor dagbesteding. Het ligt in een gebied aan de rand van de binnenstad van Wageningen met verschillende universiteitsgebouwen in een groene omgeving. “De Lawet past uitstekend binnen onze beleggingsstrategie. Het gaat om kwalitatief hoogwaardige huisvesting in het veelgevraagde particuliere middensegment, een mooie investering”, zegt Erwin Drenth, Director Dutch Healthcare Investments.

Zorgbehoefte

De huurder, Vandaegh Nederland, een onderdeel van Blueprint Group, is een zorgorganisatie voor mensen met een blijvende zorgbehoefte. De Lawet biedt straks een breed dienstenpalet voor bewoners met een middelzware somatische of psychogeriatrische zorgbehoefte, in het particuliere woonzorg middensegment.