Ontslag doktersassistente om erfenis patiënt

Een doktersassistente is ontslagen, omdat ze in het geheim een geregistreerd partnerschap was aangegaan met een terminale patiënt. Ze werd als enige erfgenaam in zijn testament opgenomen. De kantonrechter in Bergen op Zoom heeft dinsdag haar arbeidsovereenkomst met een huisartsenpraktijk in Roosendaal ontbonden.

De 54-jarige vrouw was betrokken bij een euthanasieverzoek voor de patiënt. Toen dat door een tweede arts werd geweigerd, begeleidde ze de 85-jarige man bij zijn versterving. De huisarts hoorde pas na het overlijden van de man dat ze een relatie met de patiënt was aangegaan en vroeg haar ontslag aan.



De vrouw kwam sinds 2014 bij de man over de vloer en werd een jaar later erfgenaam. Ze scheidde van haar echtgenoot, met wie ze wel een relatie hield, en ging het partnerschap aan met de bejaarde man. Die kocht een nieuwe woning waarin de vrouw ging wonen. Enkele maanden later, in oktober 2015, overleed hij.



Volgens de kantonrechter had de vrouw financieel belang bij de dood van de man en had ze de huisartsenpraktijk ten minste op de hoogte moeten stellen van hun relatie. Ze had niet meer voldoende afstand tot de patiënt en heeft volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar gehandeld. (ANP)