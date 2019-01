Makers generieke geneesmiddelen hebben nieuwe voorzitter

Jean Hermans is de nieuwe voorzitter van Bogin, de belangenorganisatie van de fabrikanten van generieke geneesmiddelen en biosimilars in Nederland. Hij volgt Martin Favié op, die de functie zes jaar vervulde.

Hermans start op 1 april 2019 als nieuwe Bogin-voorzitter. De afgelopen twaalf en half jaar was hij manager beleid en ontwikkeling bij apothekersvereniging KNMP, daarvoor was hij in dienst van het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verder is Hermans actief als lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland en als voorzitter van de stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO).