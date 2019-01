Lobby om locatie nieuwbouw Bravis ziekenhuis barst los

Half maart komt er meer duidelijkheid over de nieuwbouwplannen van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom of Roosendaal. Dan wordt bekend gemaakt of er één of meerdere locaties worden aangewezen voor nadere uitwerking. In de zomer wordt de definitieve locatie aangewezen.

Dat schrijft dagblad BN/de Stem op basis van gesprekken met wethouders van Bergen op Zoom en Roosendaal. Zij hebben Bravis vorige week vier ziekenhuislocaties aangeboden: drie in Bergen op Zoom en één in Roosendaal. Officieel werken de twee gemeenten en Bravis aan een gezamenlijke locatievisie, maar achter de schermen wordt flink gelobbyd, zo schrijft BN/de Stem.

Aanrijtijd

Welke locatie Roosendaal precies aanbiedt is niet duidelijk. Wel is bekend dat het om een perceel van tenminste twaalf hectare gaat, met uitbreidingsmogelijkheden en een ligging tegen stedelijke bebouwing aan. Maar Bergen op Zoom benadrukt dat de aanrijtijd van 45 minuten in het gedrang komt voor Tholen en Woensdrecht als het nieuwe ziekenhuis verder in het oosten komt te liggen. In Roosendaal dus. De gemeente zoekt in haar lobby samenwerking met Steenbergen, Woensdrecht, Tholen en Reimerswaal.

Complexe voorzieningen

Eind 2018 maakte Bravis ziekenhuis, dat in 2014 is ontstaan na een fusie van Lievensberg en Franciscus, bekend in 2025 één nieuw ziekenhuis te willen openen op een nieuwe plek. Het ziekenhuis wil de complexe, dure voorzieningen – zoals IC, OK’s en SEH – niet dubbel open houden. De vestiging Bergen op Zoom gaat mogelijk al in 2025 dicht. Roosendaal blijft dan tot 2030 open. De poli’s in Steenbergen, Oudenbosch en Etten-Leur blijven gehandhaafd.