Zorgaanbieders kop van Noord-Holland mikken op fusie

Zorgorganisaties Vrijwaard en Omring gaan in de eerste helft van 2019 een bestuurlijke fusie aan. De voorgenomen bestuurlijke fusie is tot stand gekomen op initiatief van Vrijwaard.

Met de krachtenbundeling wil Vrijwaard beter inspelen op de veranderende zorgvraag van cliënten, de toename van eisen die worden gesteld aan de kwaliteit en bedrijfsvoering en de groeiende arbeidsmarkttekorten. Daarnaast is de financiële positie van Vrijwaard kwetsbaar, terwijl de druk om te investeren groeit. Deze combinatie van ontwikkelingen maakt dat Vrijwaard tot de conclusie is gekomen dat samenwerking met Omring in de regio Den Helder bijdraagt aan een toekomstbestendige koers.

De fusie betekent in concreto dat Vrijwaard en HulpThuis als een zelfstandig onderdeel binnen Omring gaan functioneren. De ondernemingsraden en cliëntenraden van Vrijwaard en Omring hebben een positief advies afgegeven. Pas als alle benodigde partijen goedkeuring hebben gegeven, zal de bestuurlijke fusie definitief doorgaan.

Betekenis

Vrijwaard is actief in de ouderenzorg in Den Helder met diverse woonzorglocaties. De zorg- en dienstverlening van Vrijwaard is van grote betekenis voor de inwoners van de regio Den Helder. Tegelijkertijd is dit een regio waar de bevolking krimpt en de dubbele vergrijzing duidelijk zichtbaar is. Om ook in de toekomst goede zorg aan inwoners van de regio Den Helder te kunnen bieden, is samenwerking en vernieuwing in wonen, zorg en welzijn cruciaal. Omring is een robuuste en innovatieve zorgorganisatie met een lange historie in deze regio en werkt al langer samen met Vrijwaard op het gebied van zorg en dienstverlening. Zo werken de organisaties sinds eind 2017 samen op het gebied van eerstelijns verblijf (ELV).