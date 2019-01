Nieuwe VGN-voorzitter wil ‘ijsbreker’ voor gehandicaptenzorg zijn

Oud-D66-politicus Boris van der Ham is op 23 januari officieel benoemd tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Tijdens een extra ledenvergadering stemde de leden unaniem in met zijn voordracht. De nieuwe voorzitter liet zich direct van zijn strijdbare kant zien door zich op te werpen als ‘ijsbreker’ voor de sector.

Van der Ham (1973) neemt per direct de voorzittershamer over van vicevoorzitter Greet Prins. De bestuursvoorzitter van zorgaanbieder Philadelphia nam na het vertrek van Femke Halsema afgelopen zomer het voorzitterschap tijdelijk waar.

De nieuwe voorzitter liet bij de aanvaarding van het voorzitterschap weten vanuit zijn hart gekozen te hebben voor zijn nieuwe functie. "Heel veel mensen zeggen vanuit hun hart ‘ja’ als je hen vraagt om iets voor de VGN te doen,” aldus Van der Ham. "Zo was dat ook bij mij. De keuzes in wat ik wel en niet doe, gaan heel vaak langs mijn hart. Maakt mijn hart een sprongetje of niet, is dan de vraag. In dit geval gebeurde dit absoluut.”

Volgens Van der Ham wil zich in zijn nieuwe rol onder meer sterk maken voor grotere kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. “We moeten er nóg intensiever voor gaan zorgen dat mensen die minder kansen hebben, meer mogelijkheden krijgen. Op de arbeidsmarkt liggen bijvoorbeeld grote uitdagingen.”

Ijsbreker

Over zijn eigen inbreng en ervaring zegt Van der Ham: “Ik ben echt een verenigingsman en beschik over een groot netwerk in Den Haag. Ik wil het boegbeeld van de sector zijn. Al kan ik de belangrijke GHZ-lobby niet alleen trekken. Ik laat me graag flankeren door mensen uit de zorg, met hun eigen ervaringen. Laat mij een ijsbreker zijn, zodat onze leden hun verhaal op de juiste plek kunnen vertellen. Samen werken aan de emancipatie van mensen met een beperking. En ik wil een ander woord bedenken voor ‘cliënten’...”

Loopbaan

Van der Ham was van 2002 tot 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij was vicefractievoorzitter en woordvoerder op onder andere onderwijs, economische zaken en milieu. Van der Ham was ook verantwoordelijk voor een groot aantal initiatiefwetsvoorstellen, waaronder het schrijven van het wetsvoorstel om gelijke behandeling van gehandicapten in artikel 1 van de Grondwet op te nemen.

Sinds zijn vertrek uit de Kamer bekleedt Van der Ham verschillende bestuurlijke functies in het bedrijfsleven, bij brancheorganisaties, de culturele sector, de zorg en de media. Hij is bovendien voorzitter van het Humanistisch Verbond, acteur en heeft als schrijver verschillende boeken op zijn naam staan.