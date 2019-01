GGZ Delfland haalt zilver voor duurzame bedrijfsvoering

GGZ Delfland heeft voor drie locaties het niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg behaald. Het is de eerste zorginstelling in Nederland met dit keurmerk volgens de aangescherpte criteria.

Dat meldt GGZ Delfland op 24 januari. De instelling is naar eigen zeggen bewust bezig met een duurzame bedrijfsvoering, meer dan wettelijk is voorgeschreven.

Maatregelen

De maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, en die uiteindelijk zijn beloond met het certificaat, zijn onder meer de bestaande verlichting vervangen door ledverlichting. Daarnaast heeft witte stroom plaats gemaakt voor groene stroom op basis van wind. Er zijn elektrische bedrijfsauto’s en e-bikes aangeschaft, bewegingsdetectoren voor licht geplaatst, afval wordt voorkomen en gescheiden. En er is gekozen voor gezonde en duurzame toeleveranciers. Op de locaties aan de Sint Jorisweg in Delft, de Franz Lèharstraat in Rotterdam en de Stadhouderslaan in Schiedam zijn zonnepanelen geplaatst.

Milieuthermometer

De milieuthermometer is speciaal ontwikkeld voor de zorgsector. Zorginstellingen kunnen drie verschillende niveaus behalen: brons, zilver en goud. Bij het behalen van brons laat een organisatie zien te voldoen aan de wettelijke vereisten. Met zilver gaat een instelling een stap verder en wordt onder meer het vastgoed verduurzaamd, ingekocht volgens duurzaam inkoopbeleid, worden zakelijke gereden kilometers beperkt, voedselverliezen gemeten en elektrische auto’s aangeschaft. Bij GGZ Delfland gaan de bedrijfsauto’s ook over op zuinige banden, wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijker strooizout en wordt het gebruik van wegwerpartikelen zo snel mogelijk gereduceerd. Met een ambitie voor goud zal de organisatie nog verder verduurzamen, maar eerst zal zij zich richten op het behalen van het certificaat niveau zilver voor alle eigendomslocaties van de instelling.