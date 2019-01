Meer ziekenhuismedewerkers halen griepprik

Het aantal ziekenhuismedewerkers dat zich dit griepseizoen heeft laten vaccineren tegen de griep is fors toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Vorig griepseizoen liet nog 13 procent zich inenten en nu is dat 24 procent, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De toename is volgens de NVZ toe te schrijven aan een in oktober gestarte campagne. NVZ-bestuurder Arno Timmermans ziet de cijfers als een mooi eerste succes. "Maar we zijn er uiteraard nog niet. 24 procent is mooi, maar we zien volgend jaar graag een nog hogere vaccinatiegraad."

Vaccinatiegraad

Tijdens het vorige griepseizoen, dat volgens de NVZ ongekend fel was en lang duurde, moest planbare zorg worden opgeschort door ziek personeel dat uitviel. "Dat willen we uiteraard voorkomen en daarom is het wenselijk dat de vaccinatiegraad nog verder omhooggaat", aldus Timmermans.



Daarbij moeten volgens een woordvoerder van de NVZ kwetsbare patiënten worden beschermd. "Je wil niet dat die griep krijgen."

Campagne

De cijfers hebben overigens alleen betrekking op algemene ziekenhuizen. Bij academische ziekenhuizen is echter ook sprake van een toename van de vaccinatiegraad, zoals van 12,5 naar 25 procent bij het Erasmus UMC, van 17,4 naar 23 procent bij het VU en van 47 naar 53 procent bij het Radboud, aldus de zegsman.



Volgens cijfers van de campagne voorkomgriep.nl zijn er zeven gevaccineerde medewerkers nodig om besmetting met het griepvirus van een patiënt te voorkomen. Wie in de zorg werkt, loopt daarnaast meer kans zelf besmet te raken, zo staat op de website. Een vaccinatie verkleint de kans op het krijgen van griep. (ANP)