GGZ Friesland verkoopt domeinnaam denk.nl

GGZ Friesland, dat vroeger de merknaam Denk voerde, wil af van haar domeinnaam. Er zijn drie serieuze gegadigden om die te kopen, één daarvan is de politieke partij DENK.

Dat schrijft de Leeuwarder Courant op 24 januari. De ggz-instelling wil van haar domeinnaam af om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. "Politieke neutraliteit is voor ons als zorginstelling van groot belang, zowel voor medewerkers als cliënten. Daarom zien we ons helaas genoodzaakt om afstand te doen van dit domein en dit merk", zegt een woordvoerster van GGZ Friesland.

Vraagprijs

In februari 2017 kondigde GGZ Friesland te stoppen met de merknaam Denk basis-ggz, om verwarring met de politieke partij te voorkomen. Dat de instelling zo lang gewacht heeft met de verkoop van de domeinnaam plus bijbehorende emailadressen, komt omdat er nog post met vertrouwelijke cliëntinformatie binnenkwam op denk.nl. Inmiddels gebeurt dat niet meer. Waarschijnlijk gaat GGZ Friesland dit jaar tot verkoop over. De instelling wil niet zeggen wat de vraagprijs zal zijn. Een woordvoerder van de politieke partij DENK bevestigt dat er een bod wordt gedaan, maar wil niet zeggen hoe hoog dat zal zijn.