Sint Annaklooster en Wooninc kopen woonzorgcentrum Antonius

Sint Annaklooster en Wooninc nemen woonzorgcentrum Antonius in Acht over van Zorggroep Sint Maarten. In april wordt het zorgdeel overgedragen aan Sint Annaklooster, het vastgoed en beheer van Antonius aan Wooninc.

Dat melden de betrokken partijen op 25 januari. Woonzorgcentrum Antonius heeft zelfstandige woningen, een verpleegafdeling en zorgappartementen. Het is voor veel ouderen in Acht een belangrijk ontmoetingscentrum.

Samenwerking

De samenwerking tussen Wooninc en Sint Annaklooster is nieuw. De twee organisaties, allebei uit Eindhoven, vullen elkaar goed aan vanwege hun focus op ouderen. Sint Annaklooster biedt al veertig jaar een veelzijdig zorg- en welzijnsaanbod in de regio. Wooninc bestaat bijna honderd jaar en werkt op het gebied van betaalbaar wonen voor senioren. Daarbij werkt Wooninc samen met zorg- en welzijnsinstellingen.