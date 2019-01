Lenende studenten hebben meer psychische klachten

Studenten die geld lenen voor hun studie hebben meer last van psychische problemen, zoals extreme vermoeidheid en druk om te presteren, dan niet-leners, schrijft het AD. Ze voelen zich opgejaagd en laten hun sociale leven schieten om de kosten binnen de perken te houden.

Dat blijkt uit een representatieve enquête van onderzoeksbureau Motivaction onder ruim vijfhonderd hbo- en universitaire studenten. Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) gaf de opdracht om voor het eerst sinds de invoering te onderzoeken wat de invloed van het leenstelsel is op het welbevinden van studenten.



60 procent van de lenende studenten zegt regelmatig stress te ervaren door hun studieschuld. 40 procent spreekt over ‘emotionele uitputting’ en 39 procent maakt zich zorgen over zijn of haar financiële situatie. De problemen worden groter naarmate het leenbedrag van de student stijgt.



Dan worden de psychische problemen ook groter. De helft van de ondervraagde studenten mét een lening zegt zich minimaal een keer per week overdag extreem vermoeid te voelen. Bovendien laten vier op de tien lenende studenten uit geldgebrek sociale activiteiten aan zich voorbijgaan. (ANP)