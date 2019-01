Huisartsenpost West-Friesland stapt over op HiX

Huisartsenpost West-Friesland, onderdeel van de Zorgkoepel West-Friesland, is als eerste HAP overgestapt op het informatiesysteem HiX voor het zorgproces en de bedrijfsvoering. De huisartsenpost werkt nu met Ketenzorg West-Friesland samen in één epd, dat de zorg aan chronische patiënten ondersteunt die de huisarts biedt in de regio.

Dat meldt Zorgkoepel West-Friesland op haar website.

Integratie

De huisartsen kunnen met HiX van Chipsoft hun consulten vastleggen volgens de vereiste systematiek. Daarbij krijgen zij hulp door de integratie van alle standaarden en formularia. Eenmaal vastgelegde gegevens kunnen worden hergebruikt, waardoor dubbele registraties niet nodig zijn en indicatoren vrijwel moeiteloos kunnen worden aangeleverd. Daarbij is integratie van de telefonische communicatie met patiënten en diagnostische informatie mogelijk. Met HiX is Huisartsenpost West-Friesland bovendien voorbereid op digitale samenwerking met ketenpartners in de avond-, nacht- en weekendzorg. HiX is geïntegreerd met ZorgDomein, waardoor gegevens uit het zorginformatiesysteem geselecteerd kunnen worden voor verwijzing.

Nictiz

“Met één geïntegreerd platform geven wij invulling aan de oproep van onder meer Nictiz om de ICT in de eerste lijn drastisch te verbeteren in het belang van veiligheid en samenwerking”, zegt bestuurder Stefan Koomen. “Met HiX zet de Zorgkoepel West-Friesland stappen voorwaarts door één regionaal platform te ontwikkelen en actieve betrokkenheid van de inwoners van de regio West-Friesland en de Wieringermeer.”