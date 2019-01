NFU: harde Brexit zet patiëntveiligheid onder druk

Een no deal Brexit zet de patiëntveiligheid staat onder druk. De universitaire medische centra voorzien grote risico’s in de vorm van tekorten aan medicijnen, medische hulpmiddelen en weefsels tot problemen bij de opslag van data, de registratie van artsen en de vergoeding van kosten van behandeling van Britse patiënten. Een noodwet moet uitkomst brengen.

Academische ziekenhuizen werken met honderden leveranciers en tienduizenden CE-gecertificeerde medische hulpmiddelen, variërend van verbandgaasjes tot pacemakers en alles daar tussen in. Bij een harde Brexit zijn medische hulpmiddelen die door een instantie in het Verenigd Koninkrijk zijn goedgekeurd, vanaf 30 maart 2019 niet meer gecertificeerd.

Inzicht

Voor ziekenhuizen is het onmogelijk na te gaan vanuit welk land de hulpmiddelen worden geïmporteerd, dus waar de precieze dreiging zit, zo stelt branchevereniging NFU. Samenwerking tussen bedrijfsleven, zorgsector en rijksoverheid om de gevolgen van de Brexit te ondervangen is dus van groot belang, aldus de NFU. Vooralsnog schort het hier volgens NFU aan. Inzicht bieden in de herkomst van producten is naar het oordeel van de NFU primair de verantwoordelijkheid van de leveranciers die deze producten in de handel brengen. "En dat doen ze tot nu toe onvoldoende", aldus de NFU.

Noodwet

Bij VWS pleit de NFU voor het invoeren van een noodwet. Die zou er voor moeten zorgen dat CE-certificaten verstrekt door een Britse notified body tenminste nog de rest van dit jaar gelidg zijn. Deze noodwet zou door de andere EU-lidstaten moeten worden overgenomen om zodoende hamstergedrag in Nederland, maar ook in andere EU-lidstaten te voorkomen.

Leiding

Ook zou VWS de leveranciers van medische producten aansprakelijk moeten stellen voor het voorkomen van risico’s in de toelevering van deze producten aan zorginstellingen en hen moeten dwingen om afdoende maatregelen te treffen. Bovendien zouden goederenstromen bestemd voor zorginstellingen bij de douane voorrang moeten gaan krijgen bij een no deal-Brexit. Van de overheid zelf verwacht de NFU intensievere leiding bij de samenwerking tussen overheid, zorginstellingen en leveranciers.

Projectorganisatie

De NFU treft zelf ook maatregelen. Om te voorkomen dat elk umc zelf het wiel gaat uitvinden, waarmee tijd, menskracht en middelen verloren gaan, heeft het NFU-bestuur een projectorganisatie ingericht die alle Brexit-activiteiten gaat coördineren. Dit kernteam staat onder leiding van Gerwin Meijer (programmamanager NFU-inkoopsamenwerking), bestuurlijk verantwoordelijk is bestuurder Frida van den Maagdenburg van Amsterdam UMC. Om de verschillende probleemgebieden aan te pakken heeft het kernteam nauwe banden met umc-professionals op vakgebieden als ICT, personeelszaken, apotheek, inkoop en onderzoek. Ook wordt intensief samengewerkt met het Brexit-crisisteam van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het kernteam richt zich in eerste instantie op de risicogebieden leveringszekerheid van producten, certificering van medische hulpmiddelen en beschikbaarheid van medicijnen.