Amsterdam UMC opent hightech medisch trainingscentrum

Amsterdam UMC en medisch technologiebedrijf Stryker openen op 4 februari het Amsterdam Skills Centre (ASC). Daar kunnen medisch specialisten en andere zorgverleners van over de hele wereld trainen in twaalf hightech operatiekamers, met onder andere operatierobots en virtual reality simulatoren.

Dat meldt het Amsterdam UMC op 29 januari. Het ASC is gevestigd op het terrein van locatie AMC. Stryker heeft mee geïnvesteerd in het gebouw en de apparatuur.

Off the job

Chirurgen en specialisten leren nu ‘on the job’, maar dat vraagt lange tijd. Er zijn maar een paar patiënten per keer in te plannen en een specialist moet veel oefenen. In het ASC kunnen chirurgen nu ‘off the job’ leren met oefenmateriaal, virtuele omgevingen en met weefsel van overledenen. Zo kunnen vaardigheden sneller worden aangeleerd. Dat verhoogt de patiëntveiligheid en het verkort de opleidingsduur en dus de zorgkosten.

Mobiel

In de toekomst wil het ASC cursussen opzetten voor laag- en middeninkomenslanden, waar toegang tot goed medisch onderwijs nog minimaal is. Het ASC wil daarvoor een betaalbare en mobiele leeromgeving creëren die overal ter wereld geïmplementeerd kan worden.