Geboortezorg Salland werkt samen

In de regio Salland is het IGO van start gegaan: Integrale Geboortezorg Salland. Dat betekent dat elke zwangere een gezamenlijke intake krijgt door de verloskundige en gynaecoloog en dat die samen werken in één dossier.

Dat meldt het Deventer Ziekenhuis (DZ) op 28 januari. DZ is een van de partijen die aan IGO Salland deelnemen. Daarnaast zijn aangesloten: Naviva Kraamzorg, BTK Kraamzorg en de Verloskundigenpraktijken Anno, Baren & Zo, De Kuip en de Eiber. Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met bijna alle omliggende verloskundigenpraktijken en echocentra in de regio. Ook de zorgverzekeraars zijn betrokken. De besparingen die IGO oplevert, worden geïnvesteerd in betere kwaliteit en innovatie, zoals bijvoorbeeld thuismonitoring.

Achterwacht

"Uitgangspunt is: leg neer wat bij de verloskundige kan, doe in het ziekenhuis wat strikt nodig is", zegt gynaecoloog Joost Zwart van DZ. "We zien in het ziekenhuis nu meer mensen dan nodig zou zijn. Dat maakt de zorg kostbaar. De gynaecoloog wordt in de nieuwe samenwerking veel meer een achterwacht voor de verloskundige. De verloskundige kent de zwangere, haar leefstijl en omgeving immers het beste en is laagdrempelig benaderbaar. We gaan naar maatwerk waarbinnen de zwangere centraal staat."