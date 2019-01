Isala leent 150 miljoen euro van EIB

Isala krijgt een lening van 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Het ziekenhuis gaat het geld gebruiken voor de nieuwbouw Isala Diaconessenhuis in Meppel, het toekomstbestendig maken van bestaande gebouwen, de ontwikkeling van e-health toepassingen en de verbetering van het epd.

Dat meldt Isala op 29 januari. Het is een van de eerste topklinische ziekenhuizen in Nederland dat in aanmerking komt voor een lening van de EIB, en volgens Roel Venema, lid van de raad van bestuur, met verreweg het hoogste bedrag. De lening is aangevraagd in samenwerking met de bestaande financiers van Isala: bankenconsortium Rabobank, ABN-AMRO en BNG, het Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ) en het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala.

Juncker-plan

De EIB-lening aan Isala valt onder het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de hoofdpijler van het Investeringsplan voor Europa, ook wel het ‘Juncker-plan’ genoemd. Het doel daarvan is de Europese investeringen aan te zwengelen om groei en banen te creëren.

"Aan deze lening ligt een uitgebreide businesscase ten grondslag", zegt bestuursvoorzitter Rob Dillman van Isala. "Het is een verantwoorde investering. Voordeel van een lening bij de EIB is dat de voorwaarden bijzonder gunstig zijn, zoals een langere looptijd, veel flexibiliteit en een relatief lage rente."