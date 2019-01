Kees Beuving waarnemend bestuursvoorzitter PGGM

Kees Beuving is door de raad van commissarissen benoemd tot waarnemend voorzitter van de raad van bestuur van PGGM NV. Beuving begint op 4 februari en zal het bestuur van PGGM waarschijnlijk enkele maanden versterken.

Dat meldt PGGM op 29 januari. Kees Beuving neemt waar tijdens het herstel van bestuursvoorzitter Edwin Velzel. Hij vormt het bestuur samen met Paul Boomkamp, Chief Financial & Risk Officer en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van PGGM NV.

Voorzitter

Kees Beuving is 67 jaar. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de financiële sector, onder andere als voorzitter van de raad van bestuur van Fortis Bank Nederland en laatstelijk als voorzitter van de raad van bestuur van Friesland Bank. Sinds 2014 is hij commissaris bij BNG Bank en voorzitter bestuur VSB-vermogensfonds.

Continuïteit

De raad van commissarissen geeft aan met de benoeming van een waarnemend voorzitter continuïteit te willen bieden aan de raad van bestuur en het executive committee van PGGM bij het gestalte geven aan de in 2018 uitgestippelde meerjarenstrategie van PGGM. PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk voor de sector zorg en welzijn.