Castricum krijgt geen zorghotel maar gesloten jeugdinrichting

Het voormalig kindertehuis Antonius in Castricum wordt geen zorghotel, maar een gesloten locatie van Horizon Jeugdzorg & Onderwijs. De ontwikkelaar die een zorghotel in het pand wilde vestigen heeft het in februari 2018 doorverkocht. Horizon heeft onlangs een regionale aanbesteding voor Jeugdzorg Plus gewonnen, zo meldt Nieuwsblad Castricum.

Op de locatie Antonius wil Horizin ongeveer dertig kinderen van 12 tot 18 jaar gesloten jeugdzorg bieden. Aan JeugdzorgPlus, een vorm van gesloten jeugdzorg, is altijd onderwijs verbonden. Horizon heeft aan Ronduit gevraagd het onderwijs te verzorgen.

Volgens de lokale krant voelt de Castricumse politiek zich overvallen door de wijziging van de bestemming van het pand. "De stukken, die ons moeten helpen om een mening te vormen, ontbreken. Belanghebbenden, zoals omwonenden, hebben nauwelijks de kans om hun zienswijze in te brengen", aldus raadslid Roel Beems van de fractie CKenG in Nieuwsblad Castricum.