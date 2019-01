Inspectie doorzoekt Utrechtse panden wegens pgb-fraude

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft dinsdag twee panden in de omgeving van Utrecht doorzocht in verband met fraude persoonsgebonden budgetten (PGB). Daarbij is beslag gelegd op ruim een half miljoen euro en administratie.

In de fraudezaak worden drie mensen verdacht, zo maakt de inspectie bekend. Het onderzoek richt zich op een zorgaanbieder die dagbesteding levert. "Het vermoeden bestaat dat de verkregen pgb-gelden niet of slechts gedeeltelijk werden aangewend voor de zorg aan cliënten. Uit onderzoek is verder het vermoeden gerezen dat er contante opnames zijn gedaan, gelden zijn overgeboekt naar privérekeningen en er gelden zijn witgewassen", aldus de inspectie.