Nieuwe directeur-bestuurder bij Jeugdtandzorg West

Nicolette Kleppe wordt op 1 februari de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Jeugdtandzorg West. Ze volgt Aukje van Kalsbeek op die als bestuurder ad interim de organisatie vanaf juli 2018 leidde.

Dat meldt Jeugdtandzorg West op 30 januari. Vanwege de continuïteit en de overdracht blijft Aukje van Kalsbeek tot 1 maart verbonden aan Stichting Jeugdtandzorg West. Jeugdtandzorg West is een gespecialiseerde aanbieder van mondzorg voor 0- tot 22-jarigen, met zes vestigingen in de regio Den Haag. Stichting Jeugdtandzorg West zet zich nadrukkelijk in om kinderen en hun ouders te bereiken die niet vertrouwd zijn met mondzorg en tandartsbezoek.

Ketenpartners

De nieuwe directeur-bestuurder gaat de organisatie in een nieuwe fase leiden. De komende jaren zal de ingezette lijn, gericht op preventie, worden voortgezet. Daarnaast zal Jeugdtandzorg zich meer verbinden met ketenpartners in de regio en wijken waarin zij gevestigd is. Ook zullen nieuwe behandelingen ontwikkeld en geïmplementeerd worden en is er aandacht voor kindvriendelijke praktijkvoering en het samenwerken met ouders/verzorgers, zo meldt Jeugdtandzorg West.

Management

Nicolette Kleppe is vertrouwd met de tandheelkundige zorg. Sinds 2014 was zij regiomanager bij Dental Clinics. Daarvoor heeft ze diverse managementposities bekleed in de zorgsector. Kleppe heeft de opleiding Management in de Gezondheidszorg gevolgd aan de Erasmus Universiteit.