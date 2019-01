Sint Maartenskliniek en Zimmer Biomet werken aan verbetering zorg

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen en Zimmer Biomet gaan nauwer samenwerken om de orthopedische patiëntenzorg beter en efficiënter te maken. Zimmer Biomet is een wereldwijde leverancier van medical devices.

Op 29 januari tekenden de partijen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Voor de verbetering van orthopedische patiëntenzorg ondernemen de Sint Maartenskliniek en Zimmer Biomet al initiatieven, zoals het protocol 'enhanced recovery', dat heeft geleid tot een korter verblijf van patiënten in het ziekenhuis. Ook zijn andere efficiency-aspecten in een ‘gainsharing’ model vastgelegd.

Heupprothesen

De Sint Maartenskliniek loopt in Nederland voorop als het gaat om operaties met heupprothesen. Volgens cijfers van Zorginstituut Nederland voerde de Sint Maartenskliniek in 2017 ruim 1100 totale heupprothese-operaties uit en 335 heuprevisie-operaties, verreweg de meeste in Nederland. Het eerstvolgende ziekenhuis voerde zo’n 145 van dergelijke revisieoperaties uit. De heuprevisie-operatie is een complexe operatie die nodig is als een heupprothese niet goed functioneert en geheel of gedeeltelijk moet worden vervangen. Het gaat hierbij vooral om patiënten die vanuit andere ziekenhuizen komen. Al deze patiënten komen uit heel Nederland.

Kennis

"We willen met deze overeenkomst meer bereiken dan alleen het leveren van prothesen, het gaat om het continu verbeteren van de patiëntenzorg", zegt Mark van Houdenhoven, voorzitter van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek. "Wij hebben veel kennis en ervaring waar ook specialisten uit het buitenland regelmatig een beroep op doen. Deze willen we graag delen met Zimmer Biomet. Zij leveren goede prothesen, internationale ervaring, kennis en netwerken in de zorg."