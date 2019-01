Amsterdam steekt 2,4 miljoen in zorgtechnologie en AI

Na de komst van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA wil Amsterdam doorpakken. De stad investeert 2,4 miljoen in het aantrekken van bedrijven in de gezondheidstechnologie en AI. Oud VUmc-topman Wouter Bos denkt mee over de besteding van het geld.

Dat staat in een beleidsplan waar Het Parool op 30 januari over bericht. Wethouder Udo Kock van Economische Zaken heeft daarin de ambitie uitgesproken om Amsterdam de komende vier jaar neer te zetten als centrum van gezondheid en kunstmatige intelligentie. De stad bouwt voort op de sterke infrastructuur met Amsterdam UMC, OLVG en AVL en twee universiteiten met opleidingen kunstmatige intelligentie.

Wouter Bos

Kock heeft Wouter Bos gevraagd om mee te denken over de besteding van het geld. Bos kent de zorg goed als oud-bestuursvoorzitter van VUmc en speelde een grote rol bij het ‘binnenhalen’ van EMA vorig jaar. Hij is tegenwoordig bestuursvoorzitter van Invest-NL, een staatsbank die verduurzaming nastreeft met publiek-private investeringen.