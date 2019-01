Ademnoot levert Longfonds 4000 donateurs op

De tv-show Ademnoot heeft woensdagavond 4017 nieuwe donateurs voor het Longfonds opgebracht. Dat heeft het fonds bekendgemaakt. In de muzikale tv-show, die woensdagavond live werd uitgezonden op NPO 1, vormden vier longpatiënten, vier koren en vier BN'ers een gelegenheidsformatie.

In de show, die werd gepresenteerd door Trijntje Oosterhuis en Jan Smit, werden optredens van Berget Lewis, Tino Martin, Angela Groothuizen en Tommie Christiaan afgewisseld met verhalen van longpatiënten en onderzoekers.



Zaterdag haalden meer dan achthonderd zangers met een grote actie 151.520 euro op. Ze vormden met Trijntje Oosterhuis een megakoor in het Klokgebouw in Eindhoven. Volgend jaar wordt het evenement voor de derde keer georganiseerd.



De opbrengst van Ademnoot gaat naar het Longfonds en wordt besteed aan onderzoek. Volgens de organisatie lijden in Nederland 1,2 miljoen mensen aan een longziekte. (ANP)