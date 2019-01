Plannen voor nieuwbouw Viattence in Wezep

Zorgorganisaties Viattence en Careander gaan samen met woningcorporatie deltaWonen, Ter Steege Vastgoed Rijssen en de gemeente Oldebroek onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een nieuwe zorglocatie te bouwen. Die moet komen op de locatie Mariƫnrade in Wezep.

Dat meldt de gemeente Oldebroek op 30 januari. Ouderenzorgorganisatie Viattence en Careander, de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, delen nu samen de huidige locatie Weidebeek waarvan deltaWonen eigenaar is. De gemeente Oldebroek wil de locatie Mariënrade verder ontwikkelen.

Wachtlijst

Er wordt gekeken of het mogelijk is om op de locatie Mariënrade uitbreiding en nieuwbouw voor Viattence te realiseren. Als dat zo is, dan bouwt Ter Steege Vastgoed de kleinschalige woonlocatie voor Viattence naar voorbeeld van De Nieuwe Antoniehof in Epe. Daarna neemt Careander de ruimten van Viattence in De Weidebeek over. Zo is het voor Careander mogelijk meer jongeren te huisvesten die nu op de wachtlijst staan.



Om de nieuwbouw mogelijk te maken, is nog wel een bestemmingsplanwijziging nodig.