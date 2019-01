Wisselingen bij patiëntenorganisatie Harteraad

Per 1 februari zijn er personeelswijzigingen bij Harteraad, de patiëntenorganisatie voor mensen met hart- en vaataandoeningen. Teammanager en waarnemend directeur Hans van Laarhoven neemt afscheid. Voormalig zorg- en welzijnsbestuurder Dennis Duiker komt in het managementteam en wordt daar verantwoordelijk voor innovatie en strategie.

Hans van Laarhoven neemt afscheid om zich per maart te vestigen als zelfstandig adviseur voor de zorg onder de naam Laerhof advies. Hij heeft er dan 18 jaren bij patiëntenorganisaties op zitten en heeft op verschillende fronten bijgedragen aan een betere positie voor patiënten. Voor Harteraad werkte van Laarhoven ook in de zorg, met een zijstap naar het onderwijs. Alles bij elkaar zo’n dertig jaar, als verpleegkundige, voorlichter, manager, beleidsadviseur, directeur en als bestuurder en toezichthouder.

Vernieuwing

Dennis Duiker heeft als bestuurder van zorg- en welzijnsorganisatie MOvactor in Nieuwegein de eerstelijns zorg en welzijnsdienstverlening samengebracht. Als een van de bedenkers van de methode Welzijn op Recept bracht hij welzijn naar de huisartsenpraktijk. Daar voor werkte hij bij Amsterdam thuiszorg al aan diverse innovaties. Onder andere de preventieve zorg rondom de geboorte werd door hem in één programma geïntegreerd. Ook bij Harteraad wordt Duiker verantwoordelijk voor vernieuwing. Hij gaat onder andere aan de slag om therapietrouw bij hartfalen en hartrevalidatie goed onder de aandacht van patiënten en behandelaren te krijgen. Dennis Duiker is 47 jaar en heeft zelf een aangeboren hartaandoening.